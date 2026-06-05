«По-разному отношусь, поскольку есть очень удачные экранизации, а есть крайне неудачные. Но я всегда за то, чтобы мы пробовали. Конечно, хочется чего-то нового. Но когда это действительно прямо супер неудачные моменты, особенно когда классику переснимают, это прямо больно бывает смотреть, а иногда ты поражаешься, как это ново. Почему бы нет?» — ответила звезда сериала «Не родись красивой».