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Звезда «Не родись красивой» — об экранизации классики: «Иногда больно смотреть»

Кино Mail поговорил с актрисой Юлией Такшиной и узнал, как она относится к тенденции переснимать классику
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Юлия Такшина
Юлия Такшина

Юлия Такшина высказалась об экранизации классики. Сама актриса приняла участие в картине-ремейке «Царевна Несмеяна», которая выйдет в прокат в начале октября 2026 года.

Кино Mail поговорил с актрисой и узнал, как она относится к тенденции переснимать классику и делать экранизации произведений русских писателей.

«По-разному отношусь, поскольку есть очень удачные экранизации, а есть крайне неудачные. Но я всегда за то, чтобы мы пробовали. Конечно, хочется чего-то нового. Но когда это действительно прямо супер неудачные моменты, особенно когда классику переснимают, это прямо больно бывает смотреть, а иногда ты поражаешься, как это ново. Почему бы нет?» — ответила звезда сериала «Не родись красивой».

Юлия Такшина, фото: соцсети
Юлия Такшина, фото: соцсети

Она рассказала, что в новых экранизациях часто появляются интересные герои. Такшина подчеркнула, что всегда поддерживает эксперименты, если они хорошо проработаны и продуманы. Она также отметила, что нет смысла критиковать те или иные фильмы, ведь искусство — вещь очень субъективная.

«Поэтому говорить однозначно: “Давайте перестанем это снимать” — тоже нельзя. Например, у меня дети, посмотрев новые “12 месяцев” вдруг взяли и пересмотрели классические. Им это очень понравилось. И если вдруг благодаря новым фильмам наше поколение будет пересматривать старые сказки, на которых мы росли, — это же замечательно», — заявила Такшина.

Актриса рада, если молодое поколение будет изучать классику — как в сфере кино, так и литературы. По ее словам, многие молодые люди не знакомы с известными советскими картинами.

Юлия Такшина
Юлия Такшина

«Вообще, будет здорово, если мы все это будем знать, потому что я вижу, что молодое поколение, к сожалению, уже многого не знает, не смотрит и не читает. Это очень грустно», — отметила знаменитость.

Она также рассказала, что российский кинематограф сейчас сильно развивается. Звезда верит, что в скором времени новые фильмы будут ничуть не хуже тех, которые были сняты в Советском Союзе.

«Наше кино сейчас очень сильно растет. Это не может не радовать. Я как актриса счастлива, что есть хороший материал, в котором можно принимать участие и получать от этого удовольствие. Наши фильмы — они прекрасные. Мы возвращается, и я надеюсь, что вернемся к той эпохе золотого советского кино, на которой мы все выросли», — заключила артистка.

Ранее Юлия Такшина рассказала о 20-летней дружбе с коллегой по сериалу «Не родись красивой». 