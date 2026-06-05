«Я думаю, что это величайшее шоу на телевидении. Мы познакомились с этими детьми. Мы видели, как они превращаются в молодых людей. Мы видели, как они становятся настоящими наркоторговцами. И я прошла через это в своей семье…», — заявила звезда.