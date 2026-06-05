Шэрон Стоун сказала, что сериал «Эйфория» стоит показывать в школах. В интервью для Variety 68-летняя актриса объяснила, почему считает проект полезным для подростков.
«Я думаю, что это величайшее шоу на телевидении. Мы познакомились с этими детьми. Мы видели, как они превращаются в молодых людей. Мы видели, как они становятся настоящими наркоторговцами. И я прошла через это в своей семье…», — заявила звезда.
По мнению Стоун, сериал стоит смотреть и детям, и взрослым: «“Эйфория” — это так актуально. Я считаю, что [этот сериал] нужно показать в каждой средней школе и все родители должны его увидеть. Как мама я очень люблю его».
Актриса также обратилась к родителям, которые закрывают глаза на поведение своих детей. Многие из них ошибочно думают, что их ребенок никогда не повторит путь героев шоу: «Правда? Уверены? А ваш ребенок говорит вам, кто сидит рядом с ним?».
Шэрон Стоун присоединилась к актерскому составу «Эйфории» в финальном сезоне. Он вышел 31 мая 2026 года.
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