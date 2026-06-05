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Кустурица: Запад никогда не сможет отменить русскую культуру

Режиссер отметил, что она составляет неотъемлемую часть и европейской культуры
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Нынешние попытки Запада отменить русскую культуру обречены на провал, так как она составляет неотъемлемую часть и европейской культуры. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил режиссер Эмир Кустурица.

«Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией — это отдельный мир, в котором надо видеть будущее», — сказал Кустурица на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.