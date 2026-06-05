Кустурица: Запад никогда не сможет отменить русскую культуру

«Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура — это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией — это отдельный мир, в котором надо видеть будущее», — сказал Кустурица на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы».