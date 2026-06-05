Съемки фильма «Тихое место 3» идут полным ходом. В Нью-Йорке актеров заметили во время работы над новыми сценами.
Киллиан Мерфи, исполняющий роль солдата Эммета, был замечен на съемках вместе с новичком франшизы Джеком О’Коннеллом, который также играет военного. На фотографиях видно, как актеры снимают динамичную сцену, пробегая по городским улицам.
Особое внимание привлек образ Мерфи. Вместо привычной укладки его волосы были растрепаны, а лицо испачкано грязью и глиной для создания более брутального эффекта. Актер был одет в выцветшую светло-зеленую футболку с короткими рукавами под темным жилетом в стиле милитари. На нем также были синие брюки и синяя куртка, завязанная на поясе. На ногах — коричневые рабочие ботинки на шнуровке, идеально подходящие для передвижения по суровым улицам Нью-Йорка.
Создатель франшизы Джон Красински также присутствовал на площадке, лично работая над режиссурой заключительной части популярной серии фильмов ужасов.
«Тихое место 3» станет продолжением фильма 2020 года и, как ожидается, завершит трилогию, начавшуюся с первой части в 2018 году. Фильм продолжает сагу о семье Эбботт, сосредоточившись на их выживании в борьбе с инопланетными существами, а также представляет новых персонажей и испытания в постапокалиптическом мире.
Помимо Мерфи и О’Коннелла, в актерский состав вошли Эмили Блант, Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джейсон Кларк и Кэти М. О’Брайан.
Мировая премьера фильма состоится 30 июля 2027 года.