Особое внимание привлек образ Мерфи. Вместо привычной укладки его волосы были растрепаны, а лицо испачкано грязью и глиной для создания более брутального эффекта. Актер был одет в выцветшую светло-зеленую футболку с короткими рукавами под темным жилетом в стиле милитари. На нем также были синие брюки и синяя куртка, завязанная на поясе. На ногах — коричневые рабочие ботинки на шнуровке, идеально подходящие для передвижения по суровым улицам Нью-Йорка.