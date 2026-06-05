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Виктор Хориняк снимается в комедии с Павлом Деревянко

Стартовали съемки полнометражной авантюрной комедии «Не трогай меня!»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Виктор Хориняк на съемках фильма «Не трогай меня!»
Виктор Хориняк на съемках фильма «Не трогай меня!»

Начались съемки авантюрной комедии «Не трогай меня!». Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Павел Деревянко, Анна Завтур и Валерия Зоидова. Режиссером и автором идеи выступил Аскар Бисембин.

По сюжету, во время очередной погони аферист по прозвищу Артист скрывается в странной антикварной лавке, где сталкивается с загадочным Протеем. После короткого и циничного разговора Макс получает проклятие: теперь при прикосновении к любому человеку он перемещается в его тело. Чтобы вернуть свое, ему нужно получить искреннюю благодарность.

Виктор Хориняк на съемках фильма «Не трогай меня!»
Виктор Хориняк на съемках фильма «Не трогай меня!»

Когда способность начинает выходить из-под контроля, а личности, в которых он побывал, словно «застревают» внутри него, Макс понимает: это не наказание, а урок. Чтобы освободиться, недостаточно формального «спасибо» — нужно впервые в жизни сделать что-то не ради выгоды.

На съемках фильма «Не трогай меня!»
На съемках фильма «Не трогай меня!»

Генеральные продюсеры проекта — Алексей Голубев и Мария Ведешина, креативный продюсер и соавтор сценария — Макар Кожухов. Производством занимаются кинокомпания «К7» и «Маг фильм». Дата выхода фильма пока неизвестна.