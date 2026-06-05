По сюжету, во время очередной погони аферист по прозвищу Артист скрывается в странной антикварной лавке, где сталкивается с загадочным Протеем. После короткого и циничного разговора Макс получает проклятие: теперь при прикосновении к любому человеку он перемещается в его тело. Чтобы вернуть свое, ему нужно получить искреннюю благодарность.