Начались съемки авантюрной комедии «Не трогай меня!». Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Павел Деревянко, Анна Завтур и Валерия Зоидова. Режиссером и автором идеи выступил Аскар Бисембин.
По сюжету, во время очередной погони аферист по прозвищу Артист скрывается в странной антикварной лавке, где сталкивается с загадочным Протеем. После короткого и циничного разговора Макс получает проклятие: теперь при прикосновении к любому человеку он перемещается в его тело. Чтобы вернуть свое, ему нужно получить искреннюю благодарность.
Когда способность начинает выходить из-под контроля, а личности, в которых он побывал, словно «застревают» внутри него, Макс понимает: это не наказание, а урок. Чтобы освободиться, недостаточно формального «спасибо» — нужно впервые в жизни сделать что-то не ради выгоды.
Генеральные продюсеры проекта — Алексей Голубев и Мария Ведешина, креативный продюсер и соавтор сценария — Макар Кожухов. Производством занимаются кинокомпания «К7» и «Маг фильм». Дата выхода фильма пока неизвестна.