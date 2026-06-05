«Мои прекрасные люди! Благодарю всех вас за поздравления, добрые слова и невероятно теплые пожелания. Не знаю, чем я заслужила такое счастье, и, не вдаваясь в подробности, просто нагло кайфую от вашей любви, поддержки и внимания. Вы — невероятные», — обратилась артистка к подписчикам.