Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Маргоши» Мария Берсенева показала праздничные кадры с юбилея

Актриса Мария Берсенева снялась в корсетном платье
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Берсенева
Мария Берсенева

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева отметила 45-летие и опубликовала в личном блоге кадры с праздничной фотосессии.

На снимках актриса позирует в корсетном платье с глубоким декольте.

Мария Берсенева / фото: соцсети
Мария Берсенева / фото: соцсети

«Мои прекрасные люди! Благодарю всех вас за поздравления, добрые слова и невероятно теплые пожелания. Не знаю, чем я заслужила такое счастье, и, не вдаваясь в подробности, просто нагло кайфую от вашей любви, поддержки и внимания. Вы — невероятные», — обратилась артистка к подписчикам.

Ранее Мария Берсенева показала свою подросшую дочь.