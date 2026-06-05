У актера Александра Устюгова умерла младшая сестра

Известие о смерти застало Александра Устюгова на гастролях. Несмотря на трагедию, актер вместе с музыкальным коллективом выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в соцсетях фото из самолета и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай».