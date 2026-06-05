У актера Александра Устюгова умерла младшая сестра

Младшая сестра актера Александра Устюгова Екатерина умерла после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. О смерти Екатерины Устюговой стало известно из сообщения ее дочери Ии, которая опубликовала информацию в личном блоге, сообщает Life.ru.
«В 18:30 мама умерла. Прошу понять мое состояние и не тревожить», — написала она.
Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием и открыто рассказывала о лечении. По ее словам, после выявления метастаза в легком ей проводили операции, однако спустя время болезнь вернулась.
Известие о смерти застало Александра Устюгова на гастролях. Несмотря на трагедию, актер вместе с музыкальным коллективом выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в соцсетях фото из самолета и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай».
Прощание с Екатериной состоится 5 июня, о чем сообщили близкие семьи в ее блоге.