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У актера Александра Устюгова умерла младшая сестра

О смерти Екатерины Устюговой стало известно из сообщения ее дочери
Александр Устюгов на съемках сериала «Константинополь»
Александр Устюгов на съемках сериала «Константинополь»

Младшая сестра актера Александра Устюгова Екатерина умерла после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. О смерти Екатерины Устюговой стало известно из сообщения ее дочери Ии, которая опубликовала информацию в личном блоге, сообщает Life.ru.

«В 18:30 мама умерла. Прошу понять мое состояние и не тревожить», — написала она.

Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием и открыто рассказывала о лечении. По ее словам, после выявления метастаза в легком ей проводили операции, однако спустя время болезнь вернулась.

Известие о смерти застало Александра Устюгова на гастролях. Несмотря на трагедию, актер вместе с музыкальным коллективом выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в соцсетях фото из самолета и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай».

Прощание с Екатериной состоится 5 июня, о чем сообщили близкие семьи в ее блоге.