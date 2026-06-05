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14-летняя слепая девочка преодолела 140 миль ради фильма с Кейт Уинслет

Актриса Кейт Уинслет позвонила слепой девочке, проехавшей 140 миль ради фильма
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Кейт Уинслет лично связалась с 14-летней слепой поклонницей из Ирландии. Поводом стала история о том, как девочка преодолела 140 миль, чтобы попасть на сеанс фильма «Вверх по волшебному дереву». Об этом пишет «Би-би-си».

Юная жительница деревни Брукборо по имени Эрин отправилась в трехчасовую поездку туда и обратно ради показа с аудиоописанием (AD). Девочка рассказала, что редко ходит в кино: в ближайших залах просто нет специальных наушников. Но ради экранизации книг Энид Блайтон она сделала исключение, ведь она «обожает» произведения писательницы.

Как отмечает «Би-би-си», Уинслет оказалась глубоко тронута этой историей. Вместе с продюсером фильма она организовала видеозвонок с юной поклонницей. Во время разговора 14-летняя ирландка едва не потеряла дар речи.

«Я сразу узнала голос Кейт, но это был такой шок!» — поделилась Эрин. Сама Уинслет призналась, что «в восторге» от беседы и «абсолютно потрясена» расстоянием, которое пришлось преодолеть девочке. Продюсер Пиппа Харрис со своей стороны извинилась перед Эрин от лица всей киноиндустрии.

«Возможно, это окажет дополнительное давление на кинотеатры, и ни одному другому ребенку не придется ехать так далеко, как вам, чтобы посмотреть фильм. Это действительно ужасно», — сказала она.

По данным «Би-би-си», после завершения звонка Эрин расплакалась от счастья. Она выразила надежду, что поддержка Уинслет привлечет внимание к проблеме доступности кино для незрячих зрителей.