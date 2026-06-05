Юная жительница деревни Брукборо по имени Эрин отправилась в трехчасовую поездку туда и обратно ради показа с аудиоописанием (AD). Девочка рассказала, что редко ходит в кино: в ближайших залах просто нет специальных наушников. Но ради экранизации книг Энид Блайтон она сделала исключение, ведь она «обожает» произведения писательницы.