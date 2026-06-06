В 1990-е Капыш стал одной из самых заметных фигур предпринимательства, выстраивая крупный бизнес в условиях формирующейся постсоветской экономики. В 1999 году Капыш был убит — это преступление остается одним из самых резонансных и до сих пор не раскрыто.