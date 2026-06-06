Вышла вторая серия нейродокументального короткометражного сериала «Нейро_Док» от Кино Mail. В центре выпуска — продолжение расследования убийства Павла Капыша, которого называли «нефтяным королем Петербурга».
В 1990-е Капыш стал одной из самых заметных фигур предпринимательства, выстраивая крупный бизнес в условиях формирующейся постсоветской экономики. В 1999 году Капыш был убит — это преступление остается одним из самых резонансных и до сих пор не раскрыто.
Всего в первом сезоне выйдет шесть эпизодов, рассказывающих о трех громких убийствах времен 1990-х. Серии выходят эксклюзивно в сообществе ProКино в национальном мессенджере MAX.
«Нейро_Док» — нейродокументальный короткометражный сериал Кино Mail, созданный с использованием искусственного интеллекта. В основе формата — сочетание генеративной графики, нейросетевой визуализации и алгоритмической реконструкции событий, позволяющее детально воссоздавать исторические сюжеты в формате коротких вертикальных эпизодов.