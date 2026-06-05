Стивен Сигал: в России проще творить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия больше вдохновляет на творчество, чем США, и в российском кино деньги не главное, в отличие от Голливуда. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.