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Стивен Сигал: в России проще творить

Американский актер также отметил, что деньги в кино — не главное
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия больше вдохновляет на творчество, чем США, и в российском кино деньги не главное, в отличие от Голливуда. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.

«В России, безусловно, в России», — сказал он в ответ на просьбу сравнить, где сегодня больше энергии для творчества, в России или в Голливуде.

Аналогично актер ответил на вопрос о том, киноиндустрия какой страны — РФ или США — менее сосредоточена на заработке денег. «Россия, Россия», — несколько раз повторил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.