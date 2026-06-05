Стивен Сигал: в России проще творить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия больше вдохновляет на творчество, чем США, и в российском кино деньги не главное, в отличие от Голливуда. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.
«В России, безусловно, в России», — сказал он в ответ на просьбу сравнить, где сегодня больше энергии для творчества, в России или в Голливуде.
Аналогично актер ответил на вопрос о том, киноиндустрия какой страны — РФ или США — менее сосредоточена на заработке денег. «Россия, Россия», — несколько раз повторил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.