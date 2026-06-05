«Я никогда не задумываюсь о том, сколько [фильмов] еще будет. Я просто надеюсь, что смогу получить вдохновение, когда что-то будет намечаться, как это было с “Днем разоблачения”, “Фабельманами”, “Вестсайдской историей”», — рассказал он.