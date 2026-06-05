Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

79-летний Стивен Спилберг признался, что не знает, сколько еще фильмов успеет снять

Режиссер рассказал, что не задумывался об этом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media

Стивен Спилберг не знает, сколько еще фильмов успеет снять. В интервью Associated Press режиссер признался, что не строит долгосрочных планов на этот счет.

«Я никогда не задумываюсь о том, сколько [фильмов] еще будет. Я просто надеюсь, что смогу получить вдохновение, когда что-то будет намечаться, как это было с “Днем разоблачения”, “Фабельманами”, “Вестсайдской историей”», — рассказал он.

Кадр из фильма «День разоблачения»
Кадр из фильма «День разоблачения»

За последние десять лет постановщик выпустил шесть картин. Мировая премьера его нового проекта «День разоблачения» запланирована на июнь 2026 года. 

Ранее Спилберг высказался об ИИ в кино