Стивен Спилберг не знает, сколько еще фильмов успеет снять. В интервью Associated Press режиссер признался, что не строит долгосрочных планов на этот счет.
«Я никогда не задумываюсь о том, сколько [фильмов] еще будет. Я просто надеюсь, что смогу получить вдохновение, когда что-то будет намечаться, как это было с “Днем разоблачения”, “Фабельманами”, “Вестсайдской историей”», — рассказал он.
За последние десять лет постановщик выпустил шесть картин. Мировая премьера его нового проекта «День разоблачения» запланирована на июнь 2026 года.
Ранее Спилберг высказался об ИИ в кино.