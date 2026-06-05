Павел Деревянко объяснил, почему расстался с матерью своих дочерей: «Розовые очки»

«Мы не жили друг с другом: дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребенок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. А потом я понял, что это были розовые очки, все это я себе придумал, нет никаких отношений — как мы дружили, так мы и дружим», — поделился актер.