Павел Деревянко объяснил, почему расстался с матерью своих дочерей: «Розовые очки»

Павел Деревянко раскрыл подробности расставания с Дарьей Мясищевой, матерью своих дочерей. В подкасте «Громче слов» 49‑летний артист признался, что долгое время их отношения были нестандартными: пара фактически не жила как семья, а у самого Деревянко было множество романов на стороне.
«Мы не жили друг с другом: дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребенок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. А потом я понял, что это были розовые очки, все это я себе придумал, нет никаких отношений — как мы дружили, так мы и дружим», — поделился актер.
Павел и Дарья Мясищева долгое время состояли в отношениях. В 2010 году у пары родилась первая дочь Варвара, а в 2014‑м — вторая дочь, Александра. Актер никогда не скрывал, что их союз строился на принципах свободных отношений. Окончательное расставание произошло в 2020 году.
Ранее Павел Деревянко объяснил свое участие в однотипных кинопроектах.