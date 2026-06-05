Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Деревянко объяснил, почему расстался с матерью своих дочерей: «Розовые очки»

Павел Деревянко рассказал о расставании с матерью своих дочерей
Павел Деревянко
Павел Деревянко

Павел Деревянко раскрыл подробности расставания с Дарьей Мясищевой, матерью своих дочерей. В подкасте «Громче слов» 49‑летний артист признался, что долгое время их отношения были нестандартными: пара фактически не жила как семья, а у самого Деревянко было множество романов на стороне.

«Мы не жили друг с другом: дружили, воспитывали детей. У Даши появился третий ребенок, сын Ваня. Во время пандемии мы попытались быть вместе. А потом я понял, что это были розовые очки, все это я себе придумал, нет никаких отношений — как мы дружили, так мы и дружим», — поделился актер.

Павел и Дарья Мясищева долгое время состояли в отношениях. В 2010 году у пары родилась первая дочь Варвара, а в 2014‑м — вторая дочь, Александра. Актер никогда не скрывал, что их союз строился на принципах свободных отношений. Окончательное расставание произошло в 2020 году.

Ранее Павел Деревянко объяснил свое участие в однотипных кинопроектах.