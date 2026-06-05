Как призналась Стоун, у нее была возможность выдвинуть обвинения. Однако из-за того, что прошло уже десять лет, а также из-за статуса публичной персоны, актриса отказалась от этого. При этом, утверждает звезда, у нее хватало косвенных улик для возбуждения дела. На вопрос о том, было ли случившееся домашним насилием, Стоун ответила: «Я не имею права об этом говорить».