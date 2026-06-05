Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун впервые рассказала о нападении, которое пережила много лет назад. Актриса поделилась шокирующими подробностями в подкасте «Человек, который верил в меня».
68-летняя Стоун не стала называть имя нападавшего. По ее словам, удар пришелся сзади, и долгое время она даже не осознавала, что именно произошло. Правда вскрылась только спустя десять лет, когда актриса пришла на прием к врачу.
«Когда я пришла в себя, валялась без сознания на полу. Два дивана были сдвинуты в сторону. Все, что стояло на кофейном столике, было разбросано повсюду, и я не знала, как это вышло», — делится звезда.
В клинику Стоун обратилась из-за болей в задней части шеи и плечах. Медики планировали сделать ей инъекции в область, пораженную артритом, но передумали после рентгена грудной клетки, шеи, плеч и позвоночника.
«Вся ваша грудная клетка в трещинах и затянувшихся шрамах. Очевидно, что на вас напали, и то, что с вами произошло, было тяжким преступлением», — сказал врач.
Как призналась Стоун, у нее была возможность выдвинуть обвинения. Однако из-за того, что прошло уже десять лет, а также из-за статуса публичной персоны, актриса отказалась от этого. При этом, утверждает звезда, у нее хватало косвенных улик для возбуждения дела. На вопрос о том, было ли случившееся домашним насилием, Стоун ответила: «Я не имею права об этом говорить».