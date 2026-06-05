В Лос-Анджелесе убит 81-летний актер Джеймс Хэнди

81-летний актер Джеймс Хэнди, известный по фильмам «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», был убит сыном возлюбленной Майклом Гледхиллом прямо во дворе своего дома в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Variety, звонивший в службу 911 заявил, что он «сын человеческий», который только что «убил человека греха».
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили Хэнди во дворе без сознания с множественными ножевыми ранениями в груди. Актера доставили в больницу, где он скончался.
44-летний подозреваемый был арестован. Судья назначил залог в 2 млн долларов.