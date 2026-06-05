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В Лос-Анджелесе убит 81-летний актер Джеймс Хэнди

Американского актера Хэнди зарезал сын его возлюбленной
Джеймс Хэнди
Джеймс ХэндиИсточник: кадр из фильма

81-летний актер Джеймс Хэнди, известный по фильмам «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», был убит сыном возлюбленной Майклом Гледхиллом прямо во дворе своего дома в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Variety, звонивший в службу 911 заявил, что он «сын человеческий», который только что «убил человека греха».

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили Хэнди во дворе без сознания с множественными ножевыми ранениями в груди. Актера доставили в больницу, где он скончался.

44-летний подозреваемый был арестован. Судья назначил залог в 2 млн долларов.