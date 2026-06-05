Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Холланд откровенно рассказал о причинах своего алкоголизма

Актер Холланд признался, что употреблял слишком много спиртного
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Человека-паука» Том Холланд откровенно рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. В интервью GQ актер признался, что его зависимость не была связана с тусовками или светской жизнью. Причиной стало одиночество.

Британский актер объяснил, что часто оказывался в гостиничных номерах без компании и не мог справиться с искушением.

«Я мог выпить весь мини-бар за ночь и пойти на съемки на следующий день», — сказал он. Холланд подчеркнул, что никогда не был завсегдатаем ночных клубов. Он также назвал себя в целом здравомыслящим человеком.

Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

«Я просто употреблял слишком много спиртного», — признался он.

Несмотря на трудный период, актер по-прежнему гордится фильмами, в которых снялся в то время. Однако сейчас он рад, что смог перезагрузить карьеру. Том Холланд не употребляет алкоголь с 2022 года.

Ранее Зендая впервые публично отреагировала на слухи о свадьбе с Томом Холландом.