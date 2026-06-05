Звезда «Человека-паука» Том Холланд откровенно рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. В интервью GQ актер признался, что его зависимость не была связана с тусовками или светской жизнью. Причиной стало одиночество.
Британский актер объяснил, что часто оказывался в гостиничных номерах без компании и не мог справиться с искушением.
«Я мог выпить весь мини-бар за ночь и пойти на съемки на следующий день», — сказал он. Холланд подчеркнул, что никогда не был завсегдатаем ночных клубов. Он также назвал себя в целом здравомыслящим человеком.
«Я просто употреблял слишком много спиртного», — признался он.
Несмотря на трудный период, актер по-прежнему гордится фильмами, в которых снялся в то время. Однако сейчас он рад, что смог перезагрузить карьеру. Том Холланд не употребляет алкоголь с 2022 года.
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