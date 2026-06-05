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Марк Эйдельштейн рассказал о самом долгом кастинге: «Я ходил на пробы 26 раз»

Актер признался, кастинг в каком фильме для него оказался самым сложным
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Марк Эйдельштейн впервые подробно рассказал на шоу VOICE «Голосовые», через что ему пришлось пройти ради роли в триллере «Пропасть». Этот фильм превратился для него в серьезную проверку.

24-летний актер, известный по «Аноре» и «Сто лет тому вперед», признался, что процесс утверждения на главную роль в триллере о выживании растянулся надолго. 

«Это был один из самых долгих кастингов в моей жизни. Кажется, я проходил пробы около 26 раз», — поделился Марк.

Кадр из фильма «Пропасть»
Кадр из фильма «Пропасть»

При этом, по словам актера, на роль школьника Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед» его утвердили после одного-двух просмотров.

Известно, что Марк Эйдельштейн снимается в голливудском сериале «Мистер и миссис Смит» вместе с дочерью Мартина Скорсезе.

Кроме того, идет работа над фильмом «Щелкунчик» где актер играет роль Франца и снимается вместе со Светланой Ходченковой и Евгением Мироновым.