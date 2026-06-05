Звезда сериала «Друзья» Лиза Кудроу сделала неожиданное признание. Она рассказала, что впервые посмотрела культовый ситком только спустя много лет после завершения съемок.
В беседе с коллегой по проекту Дженнифер Энистон актриса поделилась подробностями, пишет Independent. 62-летняя Кудроу исполнила роль эксцентричной Фиби Буффе в шоу о жизни шестерых приятелей. Вместе с ней на площадке работали Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри.
Сериал выходил с 1994 по 2004 год и завоевал огромную популярность по всему миру. Однако все 10 сезонов Кудроу сознательно избегала просмотра.
«Я просто не могла сидеть дома и допустить, чтобы кто-нибудь проходил мимо и видел, как я смотрю шоу, в котором снимаюсь. Мне было неловко», — объяснила актриса.
Со временем звезда все же решилась пересмотреть сериал. Она призналась, что влюбилась в него всем сердцем и не могла оторваться до самого утра.
«Я была так счастлива, когда смотрела его», — говорит она. Особенно Кудроу отметила эпизоды, посвященные Дню благодарения. Среди них она выделила серию, где появился Брэд Питт — бывший муж Энистон.
Ранее актриса рассказала, что с удовольствием снялась бы в еще одном ситкоме с Энистон и Кокс.