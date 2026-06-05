Дарья Мельникова, известная зрителям по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», рассказала о том, как справляется с негативом в интернете. Своими мыслями актриса поделилась с изданием «СтарХит».
Знаменитость призналась, что старается не вчитываться в злые комментарии. Иногда она даже берет паузу и полностью отключается от социальных сетей.
«Главное, что я поняла за эти годы, — важно не поддаваться на первую волну комментариев и убрать руки от телефона на трое суток», — объяснила Мельникова.
При этом, как отмечает сама знаменитость, она слишком чувствительный и эмпатичный человек, чтобы совсем не обращать внимания на критику. Полностью игнорировать чужое мнение у нее не получается.
«Слишком переживаю, могу не спать из-за этого, поэтому чем меньше реакций с моей стороны, тем все быстрее затихает», — поделилась звезда.
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