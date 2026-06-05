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Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с резкой критикой Александры Бортич

Глава ФПБК Бородин призвал Бортич отдать долг стране вместо светских мероприятий
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александра Бортич на премьере сериала «В Хогвартс я не попал», фото: пресс-служба
Александра Бортич на премьере сериала «В Хогвартс я не попал», фото: пресс-служба

Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с резкой критикой в адрес актрисы Александры Бортич. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Бородин указал на заметное расхождение между поведением артистки сейчас и ее прежними заявлениями. Сегодняшний образ Бортич он назвал «современной эмансипированной женщиной», которая активно участвует в светской жизни столицы. В доказательство своей позиции глава ФПБК приложил к публикации старую видеозапись. На кадрах Бортич выражала поддержку оппозиции.

«Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и дает залы. Но в графике актрисы — только тусовки и съемки», — заявил он.

Ранее Александра Бортич показала, как отдыхает с сыном на море.