Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с резкой критикой в адрес актрисы Александры Бортич. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Бородин указал на заметное расхождение между поведением артистки сейчас и ее прежними заявлениями. Сегодняшний образ Бортич он назвал «современной эмансипированной женщиной», которая активно участвует в светской жизни столицы. В доказательство своей позиции глава ФПБК приложил к публикации старую видеозапись. На кадрах Бортич выражала поддержку оппозиции.
«Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и дает залы. Но в графике актрисы — только тусовки и съемки», — заявил он.
Ранее Александра Бортич показала, как отдыхает с сыном на море.