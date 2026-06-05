Бородин указал на заметное расхождение между поведением артистки сейчас и ее прежними заявлениями. Сегодняшний образ Бортич он назвал «современной эмансипированной женщиной», которая активно участвует в светской жизни столицы. В доказательство своей позиции глава ФПБК приложил к публикации старую видеозапись. На кадрах Бортич выражала поддержку оппозиции.