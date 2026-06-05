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85-летняя Барбара Брыльска сообщила о тяжелой болезни

Актриса пожаловалась на неизлечимую болезнь и одиночество
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Барбара Брыльска
Барбара БрыльскаИсточник: Legion-Media.ru

Польская актриса Барбара Брыльска, известная зрителям по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщила, что столкнулась с неизлечимым недугом. Ее откровения публикует «Абзац».

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать», — поделилась артистка.

Брыльска отметила, что единственное средство от ее возрастного заболевания — это смерть. На фоне постоянных болей она мечтает лишь о покое и здоровье.

Из-за плохого самочувствия звезда почти не покидает свою квартиру, где живет одна. Как рассказала актриса, единственная компания для нее — кошка по кличке Малютка.

«Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно», — заключила Барбара.

Ранее Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России.