Польская актриса Барбара Брыльска, известная зрителям по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщила, что столкнулась с неизлечимым недугом. Ее откровения публикует «Абзац».
«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать», — поделилась артистка.
Брыльска отметила, что единственное средство от ее возрастного заболевания — это смерть. На фоне постоянных болей она мечтает лишь о покое и здоровье.
Из-за плохого самочувствия звезда почти не покидает свою квартиру, где живет одна. Как рассказала актриса, единственная компания для нее — кошка по кличке Малютка.
«Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно», — заключила Барбара.
Ранее Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России.