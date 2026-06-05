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Александр Балуев оказался в центре спора об авторских отчислениях из-за пьесы

Актера и режиссера Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за пьесу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Балуев
Александр БалуевИсточник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Александр Балуев оказался в центре спора из-за авторских отчислений. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на переводчицу Ирину Прохорову, речь идет о пьесе, которую Балуев использовал для своего спектакля.

Прохорова уже более десяти лет утверждает, что не получила положенную ей долю выплат. Она перевела французскую комедию «Пижама на шестерых», которая легла в основу постановки «Всем добрый вечер». По словам женщины, Балуев взял ее перевод, но так и не заключил с ней договор.

Переводчица настаивает: в документах, которые были подписаны с правообладателем пьесы, прямо указано, что спектакль поставлен на основе именно ее работы. За показы, прошедшие в 2024 году в Новосибирске и Новокузнецке, Прохорова потребовала 168 тысяч рублей — это 6% от сборов. Однако суды встали на сторону Балуева. Тверской суд, Мосгорсуд и кассационная инстанция решили, что право на постановку спектакля по переводу и право на последующий показ готовой работы — это разные вещи. Прохорова не согласна с таким решением. Она планирует обратиться с жалобой в Верховный суд.