Переводчица настаивает: в документах, которые были подписаны с правообладателем пьесы, прямо указано, что спектакль поставлен на основе именно ее работы. За показы, прошедшие в 2024 году в Новосибирске и Новокузнецке, Прохорова потребовала 168 тысяч рублей — это 6% от сборов. Однако суды встали на сторону Балуева. Тверской суд, Мосгорсуд и кассационная инстанция решили, что право на постановку спектакля по переводу и право на последующий показ готовой работы — это разные вещи. Прохорова не согласна с таким решением. Она планирует обратиться с жалобой в Верховный суд.