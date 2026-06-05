Стивен Сигал назвал российскую культуру лучшей в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российская культура превосходит по своему уровню культуру других государств. Таким мнением в беседе с ТАСС в рамках Петербургского экономического форума поделился американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.
«Лучшая в мире, очень искренняя», — сказал артист, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, как он оценивает сегодняшний уровень российской культуры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.