«Манкая и женственная!», «Улыбка — это ваше все! Она и греет, и освещает как солнышко», «Невероятная красотка и талант», «Красотка неземная», «Невероятный, нежный и соблазнительный образ», «Пожар. Я восхищаюсь этой прекрасной женщиной», «Классная, влюбленная и счастливая», — писали они.