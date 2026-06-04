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47-летняя Ирина Пегова снялась в шелковом мини-платье: «Красотка неземная»

Актриса примерила мини-платье и плащ
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Ирина Пегова стала героиней стильной фотосессии. 47-летняя актриса примерила шелковое мини-платье шоколадного оттенка, а сверху накинула кожаный плащ в тон.

Ирина Пегова, фото: соцсети
Ирина Пегова, фото: соцсети

Звезда распустила волосы и завила их в крупные локоны, а также сделала макияж с акцентом на глазах и губах. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями-лодочками на шпильках, браслетом и массивным кольцом.

Пегова позировала сидя в кожаном кресле. Важной деталью съемки стал глянцевый журнал.

«Лето приходи!» — лаконично подписала снимки артистка.

Ирина Пегова, фото: соцсети
Ирина Пегова, фото: соцсети

Поклонники и коллеги в комментариях оставили множество комплиментов звезде.

«Манкая и женственная!», «Улыбка — это ваше все! Она и греет, и освещает как солнышко», «Невероятная красотка и талант», «Красотка неземная», «Невероятный, нежный и соблазнительный образ», «Пожар. Я восхищаюсь этой прекрасной женщиной», «Классная, влюбленная и счастливая», — писали они.

Ирина Пегова, фото: соцсети
Ирина Пегова, фото: соцсети

Накануне Ирина Пегова посетила церемонию вручения V Национальной премии интернет-контента (ИРИ). Она надела черное обтягивающее платье в пол с длинными рукавами, разрезом до бедра и полупрозрачной V-образной вставкой со стразами в зоне декольте.

На мероприятии знаменитость появилась с 38-летним возлюбленным Сергеем Мариным. Артисты рассекретили свой роман в 2025 году, а познакомились на съемках сериала «Царская прививка».