Ирина Пегова стала героиней стильной фотосессии. 47-летняя актриса примерила шелковое мини-платье шоколадного оттенка, а сверху накинула кожаный плащ в тон.
Звезда распустила волосы и завила их в крупные локоны, а также сделала макияж с акцентом на глазах и губах. Свой образ она дополнила бежевыми туфлями-лодочками на шпильках, браслетом и массивным кольцом.
Пегова позировала сидя в кожаном кресле. Важной деталью съемки стал глянцевый журнал.
«Лето приходи!» — лаконично подписала снимки артистка.
Поклонники и коллеги в комментариях оставили множество комплиментов звезде.
«Манкая и женственная!», «Улыбка — это ваше все! Она и греет, и освещает как солнышко», «Невероятная красотка и талант», «Красотка неземная», «Невероятный, нежный и соблазнительный образ», «Пожар. Я восхищаюсь этой прекрасной женщиной», «Классная, влюбленная и счастливая», — писали они.
Накануне Ирина Пегова посетила церемонию вручения V Национальной премии интернет-контента (ИРИ). Она надела черное обтягивающее платье в пол с длинными рукавами, разрезом до бедра и полупрозрачной V-образной вставкой со стразами в зоне декольте.
На мероприятии знаменитость появилась с 38-летним возлюбленным Сергеем Мариным. Артисты рассекретили свой роман в 2025 году, а познакомились на съемках сериала «Царская прививка».