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Дарья Мороз примерила необычный образ: «Женщина из фильма "Город грехов"»

Актриса удивила подписчиков дерзким макияжем
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дарья Мороз, фото: пресс-служба
Дарья Мороз, фото: пресс-служба

Дарья Мороз вновь удивила публику. Артистка поделилась снимком, на котором предстала в дерзком образе в стиле 1920-х годов.

На черно-белом кадре Мороз позирует с гладкой ретро-укладкой. Макияж она выбрала драматичный: темная помада и яркие тени на глазах.

Дарья Мороз / фото: соцсети
Дарья Мороз / фото: соцсети

Подписчики оценили эксперимент. В комментариях под постом они засыпали актрису комплиментами: «Особенная. Редкая. Нравится», «Прекрасна, как нуарская женщина из фильма “Город грехов”», «Такие 20-е годы прям…». 