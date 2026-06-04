Дарья Мороз вновь удивила публику. Артистка поделилась снимком, на котором предстала в дерзком образе в стиле 1920-х годов.
На черно-белом кадре Мороз позирует с гладкой ретро-укладкой. Макияж она выбрала драматичный: темная помада и яркие тени на глазах.
Подписчики оценили эксперимент. В комментариях под постом они засыпали актрису комплиментами: «Особенная. Редкая. Нравится», «Прекрасна, как нуарская женщина из фильма “Город грехов”», «Такие 20-е годы прям…».
Ранее Дарья Мороз показала повзрослевшую дочь от Константина Богомолова.