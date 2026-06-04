Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», объяснила, почему решила отказаться от спиртного. Своими мыслями она поделилась с изданием «СтарХит».
Как рассказала знаменитость, сохранять бодрость духа ей удается благодаря двум вещам: регулярной терапии и полному исключению алкоголя из жизни. Вместо привычных напитков она выбирает другие варианты.
«Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем. Сейчас меня бодрят комбуча, квас и безалкогольное пиво», — отметила Мельникова.
Ранее Дарья Мельникова рассказала о своих богатых причудах.