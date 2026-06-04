Французский актер Ламбер Вильсон получил роль в новом сериале «Гарри Поттер». Как сообщил телеканал TF1, он сыграет алхимика Николаса Фламеля — того самого волшебника, который создал Философский камень.
Вильсон уже знаком зрителям по роли Меровингена в фильме «Матрица: Перезагрузка» (2003).
Напомним, что с 2001 по 2011 год вышли восемь полнометражных фильмов по книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике. Позже к ним добавились три картины из серии «Фантастические твари», действие которых разворачивается до событий основной саги.
Первый сезон сериала, который получил название «Гарри Поттер и философский камень», стартует с момента, когда в свой 11-й день рождения Гарри (его играет Доминик Маклафлин) получает письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс.
Роль лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, исполнит Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио в образе Гермионы Грейнджер.
Премьера запланирована на Рождество 2026 года. Ранее создатели проекта заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг оригинальной серии.