Любимова: в российском кинопроизводстве сказки занимают менее 20%

«По итогам последнего питчинга Фонда кино могу сказать, что меньше 20% производства сейчас составляют сказки. И это очень интересно, потому что они очень много собирают в прокате. Родители идут в кино с детьми также благодаря и Пушкинской карте», — сказала Любимова.