Любимова: в российском кинопроизводстве сказки занимают менее 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фильмы по мотивам сказок занимают менее 20% кинопроизводства. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«По итогам последнего питчинга Фонда кино могу сказать, что меньше 20% производства сейчас составляют сказки. И это очень интересно, потому что они очень много собирают в прокате. Родители идут в кино с детьми также благодаря и Пушкинской карте», — сказала Любимова.
Министр отметила, что в российском кинопроизводстве также популярны исторические драмы.
«В производстве также популярны биографии, посвященные выдающимся личностям в истории нашей страны. И новые сказки, конечно, тоже появятся, потому что раз уж есть такой активно ходящий в кинотеатр зритель, мы обязаны его поддержать», — резюмировала Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.