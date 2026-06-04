Миронов объяснил, почему билеты в театр такие дорогие

Актер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов объяснил Life.ru, почему театры не всегда могут снижать цены на билеты. По его словам, одна из главных причин — перекупщики, которые массово выкупают места, а затем продают их дороже.
«Надо ввести закон о перекупщиках наконец-то. Это позволит нам всем снижать цену», — заявил Миронов.
Артист считает, что ситуацию должен изменить отдельный закон. Он отметил, что без регулирования театрам сложно делать билеты доступнее, поскольку сниженная цена может сыграть не в пользу зрителей, а в интересах посредников.
Ранее Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов.