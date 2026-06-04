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Валерия Гай Германика не помогает дочери с внучкой: «Вырастила и пошла дальше»

Режиссер призналась, что не берет к себе девочку
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика, фото: пресс-служба

41-летняя Валерия Гай Германика рассказала, что редко проводит время с внучкой.

«Нет, [к себе] я не беру. Я вырастила [дочь] и пошла дальше», — ответила режиссер на вопрос журналистов «Пятого канала».

О том, что стала бабушкой, Германика сообщила в ноябре 2025 года. Ее 17-летняя дочь Октавия родила девочку. Позже Валерия уточнила: вскоре после родов Октавия вышла замуж за отца ребенка. При этом режиссер подчеркнула, что молодая семья не хочет публичности, поэтому показывать внучку она не станет.

Валерия Гай Германика с дочерью, фото: пресс-служба
Валерия Гай Германика с дочерью, фото: пресс-служба

Спустя несколько месяцев Германика выступила против ранних браков. По ее словам, чаще всего такой союз — это «бегство от одиночества, бедности, давления семьи, общего чувства нестабильности».

Сама Германика впервые стала мамой в 24 года. Личность отца ее старшей дочери режиссер не раскрывает до сих пор. Спустя семь лет после этого она официально вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. В этом браке родилась вторая дочь — Северина. Но союз продержался всего четыре месяца.

В 2019 году режиссер снова вышла замуж — за бизнесмена Дениса Молчанова. Этот брак тоже оказался недолгим: в 2023 году стало известно о разводе. В отношениях с Молчановым Германика родила сына Августа. 

Ранее Лолита рассказала, что Гай Германика не смогла снять о ней фильм. 