Сама Германика впервые стала мамой в 24 года. Личность отца ее старшей дочери режиссер не раскрывает до сих пор. Спустя семь лет после этого она официально вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. В этом браке родилась вторая дочь — Северина. Но союз продержался всего четыре месяца.