41-летняя Валерия Гай Германика рассказала, что редко проводит время с внучкой.
«Нет, [к себе] я не беру. Я вырастила [дочь] и пошла дальше», — ответила режиссер на вопрос журналистов «Пятого канала».
О том, что стала бабушкой, Германика сообщила в ноябре 2025 года. Ее 17-летняя дочь Октавия родила девочку. Позже Валерия уточнила: вскоре после родов Октавия вышла замуж за отца ребенка. При этом режиссер подчеркнула, что молодая семья не хочет публичности, поэтому показывать внучку она не станет.
Спустя несколько месяцев Германика выступила против ранних браков. По ее словам, чаще всего такой союз — это «бегство от одиночества, бедности, давления семьи, общего чувства нестабильности».
Сама Германика впервые стала мамой в 24 года. Личность отца ее старшей дочери режиссер не раскрывает до сих пор. Спустя семь лет после этого она официально вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. В этом браке родилась вторая дочь — Северина. Но союз продержался всего четыре месяца.
В 2019 году режиссер снова вышла замуж — за бизнесмена Дениса Молчанова. Этот брак тоже оказался недолгим: в 2023 году стало известно о разводе. В отношениях с Молчановым Германика родила сына Августа.
Ранее Лолита рассказала, что Гай Германика не смогла снять о ней фильм.