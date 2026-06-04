Отец Анджелины Джоли умоляет ее о примирении перед отъездом из США

«Джон и Анджелина в последнее время почти не разговаривают и не видятся. Так продолжается уже много лет, но не из-за недостатка усилий с его стороны. Он по-прежнему поздравляет дочь с днем рождения и праздниками, спрашивает о внуках и молится, чтобы однажды они смогли забыть о разногласиях и провести время вместе», — прокомментировал инсайдер.