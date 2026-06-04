Отец Анджелины Джоли умоляет ее о примирении перед отъездом из США

Анджелина Джоли считает дни до того момента, когда она сможет покинуть Лос-Анджелес. Из-за предстоящего отъезда ее пожилой отец, 87-летний Джон Войт боится, что больше никогда не увидит единственную дочь, и их непростые отношения так и останутся неразрешенными.
Теперь, когда младшим детям Джоли, близнецам Ноксу и Вивьен, вот-вот исполнится 18 лет, звезда «Малефисенты» продает свой особняк в Лос-Анджелесе и переезжает за границу — куда именно, пока неизвестно.
«Джон и Анджелина в последнее время почти не разговаривают и не видятся. Так продолжается уже много лет, но не из-за недостатка усилий с его стороны. Он по-прежнему поздравляет дочь с днем рождения и праздниками, спрашивает о внуках и молится, чтобы однажды они смогли забыть о разногласиях и провести время вместе», — прокомментировал инсайдер.
Однако их разногласия слишком глубоки. В 2002 году Войт заявил в интервью, что у Джоли серьезные проблемы с психикой. В ответ на это Анджелина официально отказалась от фамилии Войт.
Потом они ненадолго помирились. Но актриса снова разорвала с отношения с отцом после того, как Джон без разрешения рассказал прессе о ней и ее детях.
«Это доказывает, насколько серьезно она относится к защите своей частной жизни», — сообщил источник.
Другие инсайдеры указывают на их полную противоположность в политических взглядах. «Ему больно от того, что он не смог наладить отношения с внуками, но больше всего он скучает по Энджи, и этот переезд стал для него тяжелым ударом», — заключил аноним.