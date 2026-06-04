Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу готовы снова сыграть вместе

В ходе недавнего интервью Лиза Кудроу призналась, что долгое время старалась не пересматривать сериал «Друзья», потому что чувствовала неловкость при виде себя на экране. Однако недавно она дала шанс ностальгии и с удивлением обнаружила, что буквально не могла оторваться. В ответ Дженнифер Энистон заметила, что магия «Друзей» держалась на живой химии между всеми участниками съемочной группы, и многие моменты она помнит так, будто они случились только вчера.