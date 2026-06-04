Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу готовы снова сыграть вместе

В ходе недавнего интервью Лиза Кудроу призналась, что долгое время старалась не пересматривать сериал «Друзья», потому что чувствовала неловкость при виде себя на экране. Однако недавно она дала шанс ностальгии и с удивлением обнаружила, что буквально не могла оторваться. В ответ Дженнифер Энистон заметила, что магия «Друзей» держалась на живой химии между всеми участниками съемочной группы, и многие моменты она помнит так, будто они случились только вчера.
Когда разговор зашел о возможном возвращении к ситкому, Кудроу заявила, что с радостью поработала бы с Энистон снова, если кто-то напишет по-настоящему хороший сценарий. «Давай сделаем это», — обратилась Лиза. Подруги даже в шутку начали обсуждать идею нового сериала с участием Кортни Кокс. Несмотря на то что «Друзья» завершились более 20 лет назад, обе звезды сохранили теплые отношения и, похоже, не прочь вновь оказаться на одной площадке.