Лопес заявила, что ее дети поступили во все колледжи, куда подавали заявку

В недавнем интервью 56-летняя Дженнифер Лопес рассказала о том, как ее 18-летние близнецы Макс и Эмма закончили среднюю школу, и об их планах на будущее. На вопрос о том, чем она больше всего гордится, Лопес призналась, что дети поступили во все колледжи, куда подавали заявки, и даже получили право на стипендии.
«Я так горжусь тем, что они поставили перед собой цели и смогли их достичь. Они поступили во все пять колледжей, куда подавали заявки. Каждый из них получил стипендию в одном из них. И я просто чувствовала, как много они работают», — рассказала гордая мама.
Лопес также объяснила, что у ее детей СДВГ и поэтому учеба в школе давалась им сложнее, чем обычным детям. Тем не менее, близнецам удалось справиться со всеми трудностями и получить высокие баллы на экзаменах.
Ранее Дженнифер Лопес рассказала, что ее дети-близнецы скоро переедут в общежитие.