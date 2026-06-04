Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лопес заявила, что ее дети поступили во все колледжи, куда подавали заявку

Актриса также объяснила, что у близнецов СДВГ и поэтому учеба в школе давалась им сложнее, чем обычным детям
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

В недавнем интервью 56-летняя Дженнифер Лопес рассказала о том, как ее 18-летние близнецы Макс и Эмма закончили среднюю школу, и об их планах на будущее. На вопрос о том, чем она больше всего гордится, Лопес призналась, что дети поступили во все колледжи, куда подавали заявки, и даже получили право на стипендии.

«Я так горжусь тем, что они поставили перед собой цели и смогли их достичь. Они поступили во все пять колледжей, куда подавали заявки. Каждый из них получил стипендию в одном из них. И я просто чувствовала, как много они работают», — рассказала гордая мама.

Лопес также объяснила, что у ее детей СДВГ и поэтому учеба в школе давалась им сложнее, чем обычным детям. Тем не менее, близнецам удалось справиться со всеми трудностями и получить высокие баллы на экзаменах.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, что ее дети-близнецы скоро переедут в общежитие.