Вендерс отозвал фильм «Ложное движение» из-за сцены с 13-летней Настасьей Кински

«Как единственный человек, ответственный за «Ложное движение», который еще жив, я осознаю, что Настасья Кински должна была быть более защищена тогда. За это я прошу у тебя, Настасья, прощения, безоговорочно, без всяких «если» и «но», — написал он в соцсетях.