Дженнифер Лопес рассказала, как готовилась к сцене в бикини в новом фильме

56-летняя Дженнифер Лопес раскрыла в интервью Extra секрет того, как она настраивалась на сцену в купальнике в фильме «Служебный роман» от Netflix.
«Ты знаешь, что скоро окажешься на экране… Нужно быть готовым… заниматься в спортзале и правильно питаться. Нужно есть здоровую пищу, тренироваться и быть последовательным. Я постоянно об этом говорю», — заявила Джей Ло в интервью.
Она была не единственной, кто обнажился в фильме. Ее партнер по съемкам Бретт Голдстин признался, что тоже чувствовал себя неловко.
«Конечно, черт возьми, да… Я снимаюсь с ней в одной сцене», — пошутил он о Лопес.
Ранее Лопес признавалась, что был еще один аспект во время съемок романтического фильма, который ее волновал. И это экранный поцелуй.