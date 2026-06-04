Дженнифер Лопес рассказала, как готовилась к сцене в бикини в новом фильме

«Ты знаешь, что скоро окажешься на экране… Нужно быть готовым… заниматься в спортзале и правильно питаться. Нужно есть здоровую пищу, тренироваться и быть последовательным. Я постоянно об этом говорю», — заявила Джей Ло в интервью.