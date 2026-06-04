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Дженнифер Лопес рассказала, как готовилась к сцене в бикини в новом фильме

Актриса призналась, что много тренировалась и правильно питалась
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

56-летняя Дженнифер Лопес раскрыла в интервью Extra секрет того, как она настраивалась на сцену в купальнике в фильме «Служебный роман» от Netflix.

«Ты знаешь, что скоро окажешься на экране… Нужно быть готовым… заниматься в спортзале и правильно питаться. Нужно есть здоровую пищу, тренироваться и быть последовательным. Я постоянно об этом говорю», — заявила Джей Ло в интервью.

Она была не единственной, кто обнажился в фильме. Ее партнер по съемкам Бретт Голдстин признался, что тоже чувствовал себя неловко.

«Конечно, черт возьми, да… Я снимаюсь с ней в одной сцене», — пошутил он о Лопес.

Ранее Лопес признавалась, что был еще один аспект во время съемок романтического фильма, который ее волновал. И это экранный поцелуй.