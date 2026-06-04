Евгений Миронов считает, что ИИ заменит актеров в блокбастерах

Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, является народным артистом России и художественным руководителем Государственного театра наций с 2006 года. За свою карьеру он получил множество государственных и профессиональных наград, включая Государственные премии РФ, кинопремии «Ника» и «Золотой орел».