Евгений Миронов считает, что ИИ заменит актеров в блокбастерах

Актер Евгений Миронов высказал мнение о влиянии искусственного интеллекта на профессию актера, заявив, что в массовом кино замена уже неизбежна. Свою позицию артист озвучил Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума.
«В блокбастерах, думаю, однозначно», — сказал Миронов.
В то же время, как отметил Миронов, артхаусное кино и театральная сцена останутся за живыми исполнителями.
Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, является народным артистом России и художественным руководителем Государственного театра наций с 2006 года. За свою карьеру он получил множество государственных и профессиональных наград, включая Государственные премии РФ, кинопремии «Ника» и «Золотой орел».