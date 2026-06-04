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Евгений Миронов считает, что ИИ заменит актеров в блокбастерах

В то же время, как отметил актер, артхаусное кино и театральная сцена останутся за живыми исполнителями
Евгений Миронов
Евгений Миронов

Актер Евгений Миронов высказал мнение о влиянии искусственного интеллекта на профессию актера, заявив, что в массовом кино замена уже неизбежна. Свою позицию артист озвучил Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

«В блокбастерах, думаю, однозначно», — сказал Миронов.

В то же время, как отметил Миронов, артхаусное кино и театральная сцена останутся за живыми исполнителями.

Евгений Витальевич Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, является народным артистом России и художественным руководителем Государственного театра наций с 2006 года. За свою карьеру он получил множество государственных и профессиональных наград, включая Государственные премии РФ, кинопремии «Ника» и «Золотой орел».