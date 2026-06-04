Любимова не исключила, что «Холоп 3» может собрать миллиард в прокате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фильм «Холоп 3» Клима Шипенко может собрать миллиард в прокате, став шестым фильмом, преодолевшим такой рубеж по сборам. Об этом на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Собственно говоря, мы очень сильно рассчитываем, что такие ожидаемые для молодых людей, для подростков, для студентов романтические комедии, как, например, “Холоп 3”, возможно, и в летнее время соберет прокат. Может, соберет тот заветный миллиард, а может и больше», — сказала Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.