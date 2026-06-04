Любимова не исключила, что «Холоп 3» может собрать миллиард в прокате

«Собственно говоря, мы очень сильно рассчитываем, что такие ожидаемые для молодых людей, для подростков, для студентов романтические комедии, как, например, “Холоп 3”, возможно, и в летнее время соберет прокат. Может, соберет тот заветный миллиард, а может и больше», — сказала Любимова.