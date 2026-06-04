Актриса Ольга Кабо покинула Россию вместе с сыном. Звезда сообщила подписчикам в соцсети, что они отправились в круиз.
Сейчас артистка находится в Афинах вместе с 13-летним Виктором.
«Подарила сыну путешествие в Грецию! Посетили Афинский Акрополь, расположенный на скалистом холме над Афинами. Увидели гордый Парфенон, гармоничный Эрехтейон с кариатидами, летящий храм Ники Аптерос, парадные Пропилеи. Первый театр в мире — Театр Диониса. Внутренне радовалась за сына, что он лицезрел всю эту вселенскую древность, “впитывал” в себя красоту и совершенство», — призналась она.
Актриса воспитывает мальчика от предпринимателя Николая Разгуляева. В 2020 году Кабо развелась с мужем, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что никогда не препятствовала общению ребенка с отцом, несмотря на тяжелое расставание с ним.
Ранее Ольга Кабо в кружевном мини-платье снялась на пляже в Сочи.