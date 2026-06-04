«Подарила сыну путешествие в Грецию! Посетили Афинский Акрополь, расположенный на скалистом холме над Афинами. Увидели гордый Парфенон, гармоничный Эрехтейон с кариатидами, летящий храм Ники Аптерос, парадные Пропилеи. Первый театр в мире — Театр Диониса. Внутренне радовалась за сына, что он лицезрел всю эту вселенскую древность, “впитывал” в себя красоту и совершенство», — призналась она.