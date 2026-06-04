Снятый за $10 млн хоррор «Закулисье реальности» собрал в прокате $100 млн за 6 дней

По сюжету фильма, продавец мебели Кларк находит в своем магазине портал в странное пространство, скрытое за пределами привычной реальности. Герой оказывается в лабиринте однотипных желтых коридоров, где не работают законы времени и логики. В итоге он пропадает в нем, а на его поиски отправляется его психотерапевт. В главных ролях снялись Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.