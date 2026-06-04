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Снятый за $10 млн хоррор «Закулисье реальности» собрал в прокате $100 млн за 6 дней

Картина собрала внушительную сумму всего за несколько дней после выхода
Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Кадр из фильма «Закулисье реальности»

Фильм ужасов «Закулисье реальности» ворвался в американский прокат с рекордными сборами. Картина режиссера Кейна Парсонса собрала $100 млн в США всего за первые шесть дней проката. Это первый случай в истории студии A24, когда лента так быстро преодолела столь высокую планку.

Примечательно, что бюджет хоррора составил всего $10 млн. Для сравнения: другие проекты студии не могли похвастаться такой динамикой даже за весь период показов. К примеру, предыдущий хит студии «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли заработал в США за все время проката $96 млн.

Таким образом «Закулисье реальности» может стать абсолютным лидером в копилке A24 – картина готова обойти «Марти Великолепного» и его $191 млн сборов в мировом прокате.

По сюжету фильма, продавец мебели Кларк находит в своем магазине портал в странное пространство, скрытое за пределами привычной реальности. Герой оказывается в лабиринте однотипных желтых коридоров, где не работают законы времени и логики. В итоге он пропадает в нем, а на его поиски отправляется его психотерапевт. В главных ролях снялись Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

В российских кинотеатрах «Закулисье реальности» вышло 4 июня.