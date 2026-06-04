Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская раскрыла секреты своей формы. В беседе с Леди Mail актриса призналась: лишние килограммы у нее появляются из-за хронического недосыпа, поэтому главный приоритет — наладить режим. Кроме того, артистка практикует интервальное голодание и не забывает про физические нагрузки.
«Занимаюсь спортом по мере возможности. Бегаю, тренируюсь в зале — пилатес, йога, силовая. Сон для меня очень важен: когда я не высыпаюсь, я начинаю поправляться, хотя при этом практически ничего не ем. Словно от воздуха лишние килограммы набираю. Я не ем сладкое — не люблю. В этом смысле, что всегда предпочту кусочек колбасы шоколадке или пирожному. Также, когда у меня налажен режим сна, я придерживаюсь интервального голодания, ем только восемь часов в сутки. От чего сразу вижу результат — тело будто подтягивается, и ты чувствуешь себя гораздо бодрее», — поделилась артистка.
Разумовская отметила, что сладкое ее не привлекает — вместо шоколада или пирожного она скорее выберет кусочек колбасы. А когда удается выспаться, она ограничивает прием пищи восьмичасовым окном. Такой подход, по словам звезды, дает быстрый эффект: тело подтягивается, а энергии заметно прибавляется.
Ранее Карина Разумовская рассказала, как съемки в фильме «К себе нежно» заставили ее измениться.