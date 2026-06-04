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Звезда сериала «Две судьбы» показал снимок с женой и подросшим сыном

Актер Анатолий Руденко показал фото с женой и младшим сыном
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Анатолий Руденко и Елена ДудинаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко показал в личном блоге новые кадры с женой Еленой Дудиной и маленьким сыном.

Актер рассказал подписчикам, что сейчас они путешествуют по России всей семьей. В данный момент артисты остановились в Анапе.

Анатолий Руденко с женой и сыном / фото: соцсети
Анатолий Руденко с женой и сыном / фото: соцсети

«Добрались до отеля. Спа и релакс. Место для купания я занял первым», — пошутил Руденко.

Напомним, что 13 октября 2025 года супруги во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать радостное событие от поклонников и сразу опубликовали снимок с новорожденным. О беременности Елены Дудиной стало известно еще в июле 2025 года. Актриса сама сообщила об этом в соцсетях, признавшись, что они с мужем очень ждали пополнения. Своего долгожданного сына пара назвала Леоном.

Ранее жена звезды сериала «Две судьбы» показала редкое фото детей.