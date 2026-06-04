Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко показал в личном блоге новые кадры с женой Еленой Дудиной и маленьким сыном.
Актер рассказал подписчикам, что сейчас они путешествуют по России всей семьей. В данный момент артисты остановились в Анапе.
«Добрались до отеля. Спа и релакс. Место для купания я занял первым», — пошутил Руденко.
Напомним, что 13 октября 2025 года супруги во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать радостное событие от поклонников и сразу опубликовали снимок с новорожденным. О беременности Елены Дудиной стало известно еще в июле 2025 года. Актриса сама сообщила об этом в соцсетях, признавшись, что они с мужем очень ждали пополнения. Своего долгожданного сына пара назвала Леоном.
Ранее жена звезды сериала «Две судьбы» показала редкое фото детей.