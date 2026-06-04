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Звезды «Друзей» воссоединились спустя 22 года после окончания сериала

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу встретились для совместной фотосессии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, фото: соцсети

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу приняли участие в фотосессии для журнала Variety. Актрисы, известные по ролям Рейчел Грин и Фиби Буффе, до сих пор дружат, хотя культовый ситком завершился в 2004 году.

Во время беседы звезд друг с другом выяснилось, что Кудроу во время съемок не видела многих серий «Друзей».

«Были целые серии, которые я не видела. Я просто не могла сидеть дома и позволять кому-либо проходить мимо и видеть, как я смотрю сериал, в котором снимаюсь. Потому что мне было неловко», — поделилась актриса.

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, фото: соцсети

Во время интервью актрисы и номинантки на премию «Эмми» поговорили о важных для них проектах. Кудроу недавно завершила съемки в финальном сезоне сериала «Возвращение», который стал триумфальным. Дженнифер Энистон продолжает сниматься в сериале «Утреннее шоу».

Сериал «Друзья», выходивший с 1994 по 2004 годы, рассказывает о шести друзьях, которые проводят много времени вместе. В 2021 году весь актерский состав сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — приняли участие в специальном выпуске «Друзья: Воссоединение».

Ранее Дженнифер Энистон вспомнила о появлении Брэда Питта в «Друзьях».