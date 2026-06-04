Новый сезон сериала «Земля виноделов» могут снять в Сербии

«Проект "Земля виноделов" уже доказал свою востребованность у российской аудитории. Это следствие прекрасного сочетания познавательного контента, истории регионов и рассказов о настоящих людях, которые создают уникальные продукты и очень любят свое дело. Сербия обладает богатыми винодельческими традициями и большим туристическим потенциалом, поэтому мы уверены, что проект позволит российскому зрителю открыть для себя страну по-новому: с ее красотами, культурой и гастрономическим наследием», — прокомментировал Жаров.