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Новый сезон сериала «Земля виноделов» могут снять в Сербии

Зрителям расскажут о сербских винодельческих хозяйствах, особенностях местных виноградников и традициях производства
Кадр из сериала «Земля виноделов»
Кадр из сериала «Земля виноделов»

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров обсудил возможность съемок нового сезона российского проекта «Земля виноделов» в Сербии с министром международного экономического сотрудничества страны Ненадом Поповичем. 

Представители «Газпром-Медиа Холдинга» (компания выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2026) представили концепцию нового сезона сериала, согласно которой ведущие отправятся на сербские винодельни, познакомятся с их основателями и сотрудниками, а также расскажут зрителям об истории, культуре и особенностях винодельческих регионов страны.

«Сербия заинтересована в инициативах, которые способствуют развитию международного сотрудничества, а также укреплению туристической привлекательности страны. Мы видим большой потенциал проекта. Он может оказаться очень перспективным, чтобы с интересной и необычной стороны раскрыть российской аудитории красоту, культуру и традиции Сербии», — отметил Ненад Попович.

Ненад Попович и Александр Жаров, фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»
Ненад Попович и Александр Жаров, фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

В центре повествования окажутся истории сербских винодельческих хозяйств, особенности местных виноградников, традиции производства. 

«Проект "Земля виноделов" уже доказал свою востребованность у российской аудитории. Это следствие прекрасного сочетания познавательного контента, истории регионов и рассказов о настоящих людях, которые создают уникальные продукты и очень любят свое дело. Сербия обладает богатыми винодельческими традициями и большим туристическим потенциалом, поэтому мы уверены, что проект позволит российскому зрителю открыть для себя страну по-новому: с ее красотами, культурой и гастрономическим наследием», — прокомментировал Жаров.

В ближайшее время стороны планируют проработать организационные вопросы, связанные с подготовкой съемочного процесса.

«Земля виноделов» — документальный сериал, первый сезон которого вышел в 2024 году и был посвящен российскому вину и его создателям. Ведущими выступили Егор Дружинин, известный хореограф, и Денис Симачев, дизайнер и ресторатор.