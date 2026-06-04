Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» Анна Невская появилась на обложке журнала «Мать и дитя» с двухмесяным сыном. На снимке, который артистка опубликовала в личном блоге, запечатлен кадр из нового номера издания.
«Как же быстро летит время, с малышом особенно, и как же хочется запомнить эти моменты, когда он такой сладкий и улыбается! Съемка с малышом — это, конечно, челлендж, но наш сынок держался молодцом», — поделилась знаменитость.
Невская стала мамой в 49 лет. Сына она назвала Даниилом. Беременность актриса скрывала. Она почти не появлялась на светских мероприятиях, а если и приходила, то выбирала свободную одежду, которая не выдавала изменившуюся фигуру.
Сейчас артистка воспитывает ребенка вместе с актером и продюсером Дмитрием Клепацким. Пара поженилась в 2013 году. Свадьбу сыграли в одном из московских ресторанов — без присутствия прессы.
Ранее Анна Невская ответила на критику позднего материнства.