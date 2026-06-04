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Марк Эйдельштейн рассказал об интересной семейной традиции

Актер раскрыл, как поздравляет с днем рождения любимую бабушку
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media.ru

Актер Марк Эйдельштейн рассказал о необычной семейной традиции: уже несколько лет он придумывает творческий подарок на день рождения своей бабушки. Причем с каждым годом делать это становится все труднее.

«Я всю жизнь занимаюсь тем, что придумываю ей номера на дни рождения. Мне уже нужна помощь», — поделился артист в эфире шоу.

Несмотря на переезд и съемки, Нижний Новгород остается для 24-летнего актера настоящим домом. Именно там живут его самые близкие — родители и та самая бабушка, ради которой он готов на любые творческие эксперименты. В родном городе остались и школьные друзья. Марк старается видеться с ними несколько раз в месяц.

Марк Эйдельштейн, фото: пресс-служба
Марк Эйдельштейн, фото: пресс-служба

«Это те, кто скажет правду», — отметил он.

Также Марк вспомнил о бабушкиной кухне. Самым любимым блюдом актер назвал картошку с грибами и шкварками. Сам же Марк признался, что пока умеет готовить лишь макароны с сыром.

В 2026 году в прокат вышел фильм «Пропасть», где Эйдельштейн исполнил главную роль. Лента рассказывает историю молодоженов, чье свадебное путешествие оборачивается жестокой борьбой за жизнь в горной расщелине.

Ранее появились первые кадры и дата премьеры «Щелкунчика» с Эйдельштейном. 