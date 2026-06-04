Актер Марк Эйдельштейн рассказал о необычной семейной традиции: уже несколько лет он придумывает творческий подарок на день рождения своей бабушки. Причем с каждым годом делать это становится все труднее.
«Я всю жизнь занимаюсь тем, что придумываю ей номера на дни рождения. Мне уже нужна помощь», — поделился артист в эфире шоу.
Несмотря на переезд и съемки, Нижний Новгород остается для 24-летнего актера настоящим домом. Именно там живут его самые близкие — родители и та самая бабушка, ради которой он готов на любые творческие эксперименты. В родном городе остались и школьные друзья. Марк старается видеться с ними несколько раз в месяц.
«Это те, кто скажет правду», — отметил он.
Также Марк вспомнил о бабушкиной кухне. Самым любимым блюдом актер назвал картошку с грибами и шкварками. Сам же Марк признался, что пока умеет готовить лишь макароны с сыром.
В 2026 году в прокат вышел фильм «Пропасть», где Эйдельштейн исполнил главную роль. Лента рассказывает историю молодоженов, чье свадебное путешествие оборачивается жестокой борьбой за жизнь в горной расщелине.
Ранее появились первые кадры и дата премьеры «Щелкунчика» с Эйдельштейном.