Несмотря на переезд и съемки, Нижний Новгород остается для 24-летнего актера настоящим домом. Именно там живут его самые близкие — родители и та самая бабушка, ради которой он готов на любые творческие эксперименты. В родном городе остались и школьные друзья. Марк старается видеться с ними несколько раз в месяц.