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Сигал назвал культуру наилучшим способом наладить отношения между РФ и США

Американский актер мечтает о восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Культура является наилучшим способом для выстраивания отношений между Россией и США. Такое мнение высказал американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в рамках панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы, американцы и русские, можем наладить честный, справедливый диалог, создать нейтральную площадку, на которой такой разговор был бы возможен. В этом контексте мне приходит на ум, то, что наилучший способ [выстраивания] такого диалога — через культуру, кинематограф, театр, музыку и так далее. Я надеюсь работать на этом направлении, не жалея сил, в России, и, если мне позволят, в США», — сказал он.

Стивен Сигал, 2018 год
Стивен Сигал, 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

Сигал добавил, что наладить связи с России и Америки является его мечтой. «У меня какая есть мечта — наладить связи с Америкой, создавать новые фильмы, показать балет всем людям, представителям разных вероисповеданий, разных этнических групп. То есть сделать так, чтобы люди собрались вместе и могли обмениваться своими чувствами, мыслями, делиться своей культурой. Многие сейчас говорили о конкретных способах, которые бы позволили нам объединиться», — заключил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.