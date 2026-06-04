Сигал назвал культуру наилучшим способом наладить отношения между РФ и США

«Мы, американцы и русские, можем наладить честный, справедливый диалог, создать нейтральную площадку, на которой такой разговор был бы возможен. В этом контексте мне приходит на ум, то, что наилучший способ [выстраивания] такого диалога — через культуру, кинематограф, театр, музыку и так далее. Я надеюсь работать на этом направлении, не жалея сил, в России, и, если мне позволят, в США», — сказал он.