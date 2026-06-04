Сигал назвал культуру наилучшим способом наладить отношения между РФ и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Культура является наилучшим способом для выстраивания отношений между Россией и США. Такое мнение высказал американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в рамках панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы, американцы и русские, можем наладить честный, справедливый диалог, создать нейтральную площадку, на которой такой разговор был бы возможен. В этом контексте мне приходит на ум, то, что наилучший способ [выстраивания] такого диалога — через культуру, кинематограф, театр, музыку и так далее. Я надеюсь работать на этом направлении, не жалея сил, в России, и, если мне позволят, в США», — сказал он.
Сигал добавил, что наладить связи с России и Америки является его мечтой. «У меня какая есть мечта — наладить связи с Америкой, создавать новые фильмы, показать балет всем людям, представителям разных вероисповеданий, разных этнических групп. То есть сделать так, чтобы люди собрались вместе и могли обмениваться своими чувствами, мыслями, делиться своей культурой. Многие сейчас говорили о конкретных способах, которые бы позволили нам объединиться», — заключил он.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.