Сериал «Злые люди» назван самой популярной экранизацией у российских зрителей. В перечень, согласно исследованию онлайн-кинотеатра Кион, попали как адаптации произведений XXI века, так и версии классики прошлых столетий.
Возглавивший список киноадаптаций детективный сериал «Злые люди» снят по мотивам «Хроники сыска» Николая Свечина. Второе место занял триллер «Берлинская жара» — экранизация одноименного романа Дмитрия Полякова-Катина. Третье место у психологического триллера «Замаячный», основанного на романе Ильи Бушмина «Ничейная земля».
В число самых востребованных адаптаций вошли также «В списках не значился» и современная версия «Мастера и Маргариты».
В перечне экранизаций также значатся «Август» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», экранизация военной повести Бориса Васильева «В списках не значился», детективный сериал «Волк» по роману Александра Терехова «Каменный мост», современная версия «Мастера и Маргариты», драма «Семейное счастье» по мотивам произведений Льва Толстого, а также криминальный детектив «Роковой подарок» — экранизация одноименного романа Татьяны Устиновой.
Основную аудиторию таких проектов составляют зрители старше 25 лет — на них приходится около 90% всех просмотров в этой категории. Чаще всего за фильмы и сериалы по литературным произведениям голосуют пользователи в возрасте 35–44 лет.
Исследование основано на статистике просмотров за 2025 год.