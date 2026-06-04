Мартин Скорсезе встал на сторону технологий. Как сообщает Variety, 83-летний постановщик не просто одобряет использование нейросетей в кино, но и активно применяет их в своей работе.
Оскароносный режиссер рассказал, что уже пользуется искусственным интеллектом для создания раскадровок. По его словам, такой инструмент помогает прорабатывать каждую сцену гораздо оперативнее, экономя время и силы всей команды.
«Кино — молодое искусство, ему всего около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты тому, как оно может развиваться», — заявил Скорсезе.
Он подчеркнул, что всегда тянулся к новым технологиям: в «Хранителе времени» осваивал 3D, а в «Ирландце» — экспериментировал с омоложением актеров.
Скорсезе пополнил список режиссеров, которые тестируют возможности ИИ. Джеймс Кэмерон заседает в совете директоров Stability AI, а Питер Джексон сравнил нейросети со спецэффектами и признался, что ничего против них не имеет.
Однако единого мнения в Голливуде нет. Гильермо дель Торо назвал приложения для генерации изображений неуважением к подлинному искусству. Режиссер даже заявил, что предпочтет умереть, чем использовать генеративный ИИ в собственных фильмах.
Ранее об использовании нейросетей в кино высказывался Федор Бондарчук.