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83-летний Мартин Скорсезе признался, что использует ИИ в своих фильмах

Оскароносный режиссер считает, что нужно идти в ногу со временем
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мартин Скорсезе
Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Мартин Скорсезе встал на сторону технологий. Как сообщает Variety, 83-летний постановщик не просто одобряет использование нейросетей в кино, но и активно применяет их в своей работе.

Оскароносный режиссер рассказал, что уже пользуется искусственным интеллектом для создания раскадровок. По его словам, такой инструмент помогает прорабатывать каждую сцену гораздо оперативнее, экономя время и силы всей команды.

Мартин Скорсезе
Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

«Кино — молодое искусство, ему всего около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты тому, как оно может развиваться», — заявил Скорсезе.

Он подчеркнул, что всегда тянулся к новым технологиям: в «Хранителе времени» осваивал 3D, а в «Ирландце» — экспериментировал с омоложением актеров.

Скорсезе пополнил список режиссеров, которые тестируют возможности ИИ. Джеймс Кэмерон заседает в совете директоров Stability AI, а Питер Джексон сравнил нейросети со спецэффектами и признался, что ничего против них не имеет.

Однако единого мнения в Голливуде нет. Гильермо дель Торо назвал приложения для генерации изображений неуважением к подлинному искусству. Режиссер даже заявил, что предпочтет умереть, чем использовать генеративный ИИ в собственных фильмах.

Ранее об использовании нейросетей в кино высказывался Федор Бондарчук.