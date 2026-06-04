После успеха первых двух частей продолжение истории о Чебурашке было лишь вопросом времени. Первый фильм стал настоящим феноменом российского проката, собрав более 7 миллиардов рублей и установив рекорд по кассовым сборам среди отечественных картин. Не менее уверенно стартовал и сиквел: после премьеры 1 января 2026 года он всего за два дня преодолел отметку в 1 миллиард рублей, а к 6 января его сборы достигли 3,4 миллиарда.