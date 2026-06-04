После успеха первых двух частей продолжение истории о Чебурашке было лишь вопросом времени. Первый фильм стал настоящим феноменом российского проката, собрав более 7 миллиардов рублей и установив рекорд по кассовым сборам среди отечественных картин. Не менее уверенно стартовал и сиквел: после премьеры 1 января 2026 года он всего за два дня преодолел отметку в 1 миллиард рублей, а к 6 января его сборы достигли 3,4 миллиарда.
Фильм «Чебурашка 3» продолжит рассказывать о любимых героях и познакомит зрителей с новыми персонажами. В центре событий вновь окажутся уже знакомые лица — бизнесвумен Римма, ее помощник, дочь Гены Таня, ее муж и другие жители этого доброго и уютного мира.
Известна ли дата выхода фильма «Чебурашка 3» (2027)
Да, известна. Премьера фильма «Чебурашка 3» состоится 1 января 2027 года. Режиссером картины вновь выступил Дмитрий Дьяченко, работавший над предыдущими частями франшизы.
Как рассказал Сергей Гармаш, съемки фильма уже завершены. Их проводили одновременно со съемками второй части.
Одной из главных особенностей новой картины станет появление семьи Чебурашки. Зрители познакомятся с его родственниками — мамой, папой, братом и дедушкой. При этом, как отметил Дмитрий Дьяченко, каждый из них получит собственный характер и индивидуальные черты.
«Мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. Семья состоит из пятерых таких Чебурашек», — рассказал режиссер.
О чем будет фильм «Чебурашка 3» (2027)
Сюжет третьей части сосредоточится на прошлом Чебурашки и его настоящей семье. Еще в финале второго фильма герой увидел сон, связанный с детством, который намекнул на существование его родственников. В новой картине эта история получит продолжение.
В приморский город, где живут Чебурашка и его друзья, приедут его родители, дедушка и старший брат. Их появление нарушит привычный уклад жизни героев и заставит Чебурашку задуматься о том, откуда он родом.
Перед ним встанет непростой выбор: отправиться вместе с родственниками, чтобы узнать больше о своих корнях, или остаться рядом с Геной, который давно стал для него по-настоящему близким человеком.
Перемены ждут и самого Гену. Садовник, привыкший к спокойной жизни и одиночеству, неожиданно встретит новую любовь. Кто именно станет его избранницей, создатели пока держат в секрете. Однако уже известно, что появление семьи Чебурашки повлияет на судьбы многих героев.
Кто снимается в фильме «Чебурашка 3» (2027)
В третьей части зрители вновь увидят многих героев, знакомых по предыдущим фильмам франшизы. К своим ролям вернутся как основные актеры, так и персонажи, сыгравшие важную роль в истории Чебурашки и его друзей. Озвучивать главного героя снова будет Ольга Кузьмина, а режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко.
В актерский состав фильма вошли:
Сергей Гармаш — Гена;
Елена Яковлева — Римма;
Федор Добронравов — Валера;
Полина Максимова — Таня;
Сергей Лавыгин — Толя;
Дмитрий Лысенков — Ларион;
Ольга Кузьмина — голос Чебурашки.
Создатели также обещают появление новых персонажей, однако полный актерский состав картины пока не раскрывается.
Интересные факты о фильме «Чебурашка 3» (2027)
Создатели уже поделились рядом любопытных деталей о третьей части франшизы. Некоторые из них касаются традиций выхода фильмов, а другие — сюжета и новых героев.
Выход всех трех частей франшизы приурочен к 1 января. Такая дата выбрана осознанно и связана с новогодними праздниками, когда семейные фильмы традиционно пользуются наибольшей популярностью.
В третьем фильме у Чебурашки появится семья. Зрители познакомятся с его родителями, дедушкой и старшим братом, каждый из которых будет обладать своим характером.
Режиссер Дмитрий Дьяченко образно описал появление новых персонажей как «Чебурашку в пятой степени», подчеркивая, что речь идет о целой группе родственных героев.
Журналисты и кинокритики проводят параллели между сюжетом «Чебурашки 3» и третьей частью «Паддингтона», где главный герой также отправляется на поиски своих корней и семьи.