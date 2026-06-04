Идрис Эльба официально стал рыцарем. Церемонию посвящения провел король Карл III в Виндзорском замке, сообщает «Би-би-си». Актер приехал на мероприятие вместе с супругой Сабриной.
Монарх также вручил рыцарские и дамские титулы олимпийским чемпионам по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристоферу Дину — их отметили за спортивные достижения и волонтерскую работу. Актриса Мира Сайал получила награду за вклад в литературу, драматургию и благотворительность. Комик Пол Эллиотт удостоился ордена Британской империи за благотворительную деятельность.
О том, что Эльба станет рыцарем, объявили еще в конце 2025 года. Тогда в Великобритании опубликовали традиционный новогодний список наград, куда попадают люди, отмеченные монархом за заслуги перед страной и обществом. Актера наградили за общественную работу, направленную на борьбу с преступностью среди молодежи.
В 2022 году Эльба создал фонд под названием Elba Hope Foundation. Он поддерживает местные сообщества, образовательные проекты, инициативы в сфере устойчивого развития и защищает интересы молодых людей.
В юности актер сам получил грант от Prince’s Trust — благотворительной организации, которую основал принц Чарльз. Благодаря этому Идрис смог поступить в National Youth Music Theatre.
Эльба родился в 1972 году. Широкую известность ему принесли сериалы «Прослушка» и «Лютер», а также фильмы «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другие проекты.
Ранее Карл III присвоил актрисе Кэри Маллиган звание командора ордена Британской империи.