О том, что Эльба станет рыцарем, объявили еще в конце 2025 года. Тогда в Великобритании опубликовали традиционный новогодний список наград, куда попадают люди, отмеченные монархом за заслуги перед страной и обществом. Актера наградили за общественную работу, направленную на борьбу с преступностью среди молодежи.