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Звезду «Прослушки» и «Лютера» посвятили в рыцари

Идрис Эльба получил почетный титул
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Идрис Эльба
Идрис ЭльбаИсточник: Legion-Media

Идрис Эльба официально стал рыцарем. Церемонию посвящения провел король Карл III в Виндзорском замке, сообщает «Би-би-си». Актер приехал на мероприятие вместе с супругой Сабриной.

Монарх также вручил рыцарские и дамские титулы олимпийским чемпионам по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристоферу Дину — их отметили за спортивные достижения и волонтерскую работу. Актриса Мира Сайал получила награду за вклад в литературу, драматургию и благотворительность. Комик Пол Эллиотт удостоился ордена Британской империи за благотворительную деятельность.

О том, что Эльба станет рыцарем, объявили еще в конце 2025 года. Тогда в Великобритании опубликовали традиционный новогодний список наград, куда попадают люди, отмеченные монархом за заслуги перед страной и обществом. Актера наградили за общественную работу, направленную на борьбу с преступностью среди молодежи.

Идрис Эльба
Идрис ЭльбаИсточник: Legion-Media.ru

В 2022 году Эльба создал фонд под названием Elba Hope Foundation. Он поддерживает местные сообщества, образовательные проекты, инициативы в сфере устойчивого развития и защищает интересы молодых людей.

В юности актер сам получил грант от Prince’s Trust — благотворительной организации, которую основал принц Чарльз. Благодаря этому Идрис смог поступить в National Youth Music Theatre.

Эльба родился в 1972 году. Широкую известность ему принесли сериалы «Прослушка» и «Лютер», а также фильмы «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другие проекты.

Ранее Карл III присвоил актрисе Кэри Маллиган звание командора ордена Британской империи. 