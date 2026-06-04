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78-летний Шварценеггер сыграет с Хемсвортом в боевике от режиссера «Атласа»

Судя по описанию проекта, актеры сыграют отца и сына
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Студия Amazon MGM Studios приобрела права на фильм «Семейство Келли» (The Kellys), главные роли в котором исполнят 78-летний Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт, сообщает издание Deadline.

В центре сюжета — опальный нью-йоркский полицейский Джек Келли. Террористы захватывают его жену Молли в заложники, удерживая ее в старом здании арсенала. Чтобы вызволить супругу, герою приходится обратиться за помощью к тем, кого он боится больше всего на свете, — к собственной семье.

Режиссером картины выступит Брэд Пейтон, известный по фильмам «Атлас» с Дженнифер Лопес, а также картинам «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас». Сценарий он написал в соавторстве с Цзы Чунем, работавшим над сериалами «Готэм» и «Однажды в сказке». Производство уже стартовало.

Для Шварценеггера это не первый проект с Amazon MGM. Ранее актер снялся для студии в рождественской ленте «Человек с мешком», где сыграл Санту. Также в разработке находится «Король Конан» — новая глава франшизы о Конане-варваре с участием Шварценеггера, над которой работает Кристофер МакКуорри («Миссия невыполнима»).

Лиам Хемсворт уже пересекался с Арнольдом Шварценеггером на съемках «Неудержимых 2». 