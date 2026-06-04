В центре сюжета — опальный нью-йоркский полицейский Джек Келли. Террористы захватывают его жену Молли в заложники, удерживая ее в старом здании арсенала. Чтобы вызволить супругу, герою приходится обратиться за помощью к тем, кого он боится больше всего на свете, — к собственной семье.